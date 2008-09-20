Міліція затримала однокласника загиблого у Житомирі школяра

За підозрою у скоєнні злочину затримано однокласника загиблого у Житомирі 11 вересня десятикласника середньої школи номер 18.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі УМВС України в Житомирській області.

За словами заступника начальника слідчого управління УМВС Олени КОНСЕВИЧ, для повного та об`єктивного розслідування кримінальної справи за фактом загибелі житомирського школяра створено спеціальну слідчо-оперативну групу.

Вона повідомила, що на допити запрошуються як вчителі, які «намагалися ввести в оману правоохоронців», так і окремі учні житомирської школи номер 18. Наразі за підозрою у скоєнні злочину затримано однокласника загиблого хлопця.

О.КОНСЕВИЧ при цьому зазначила, що саме журналісти допомогли міліції викрити тяжкий злочин. «Значного суспільного резонансу набула подія, що трапилась 11 вересня на подвір`ї школи, коли раптово помер десятикласник», - нагадала вона.

О.КОНСЕВИЧ зазначила, що за свідченнями адміністрації навчального закладу, загиблий та його однокласник заради забавки залізли на дерево та через необережність обоє зірвалися з нього. Проте одному з них більше пощастило: він отримав синці та подряпини, іншого ж врятувати не вдалося. Саме так розповідали вчителі школи та дехто зі свідків правоохоронцям, які прибули на місце події, - повідомила заступника начальника слідчого управління.

За її інформацією, 12 вересня мати загиблого повідомила, що її сина було жорстоко побито, внаслідок чого він помер. Проте вчителі наполегливо переконували у правдивості версії про невдале падіння юнаки з дерева.

«Звичайно, ця подія не могла не привернути увагу представників засобів масової інформації. Дехто навіть провів своєрідне журналістське розслідування, в якому учні – свідки відкрито заявляли про побиття їхнього однокласника», - наголосила О.КОНСЕВИЧ.

За інформацією в.о. начальника УМВС України в Житомирській області Сергія ТАЛЬКА, міліція ретельно перевіряла кожне зі свідчень. За висновками судмедекспертів, смерть потерпілого настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми з крововиливом під м`які тканини головного мозку.

17 вересня прокуратурою було порушено кримінальну справу за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень десятикласнику.

18 вересня кримінальну справу було прийнято до провадження слідчим управлінням УМВС України в Житомирській області.