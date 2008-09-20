Українському морякові загрожує 10 років в'язниці в Америці

За порушення законодавства США про захист довкілля 44-річному українському моряку Вадиму ТУМАКОВУ загрожує 10-річне ув’язнення.

Про це повідомив УНІАН віце-президент Одеської колегії юристів морського права Сергій ГОРЧАКОВ.

За його словами, старший механік танкера «Nautilus» В.ТУМАКОВ визнаний винним судом округу Нью-Джерсі за двома встановленими фактами умисного порушення законодавства США. Зокрема, в ході судового засідання доведено, що стармех «Nautilusа» віддав команду здійснити відкачування забруднених нафтовмісних вод машинного відділення прямо в портові води - в обхід системи сепарації танкера.

При цьому, згідно з документами співробітників Служби розслідувань Берегової охорони США, старший механік допустив фальсифікацію записів у судновому журналі нафтових операцій, в якому мали фіксуватися всі операції з нафтовмісними сумішами.

Суворий вирок – до 10 років в`язниці і штраф у розмірі 250 тис. дол. - може бути оголошено до 10 грудня цього року, повідомив С.ГОРЧАКОВ.