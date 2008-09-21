Кримські порти необхідно приватизувати, оскільки держава не в змозі забезпечити необхідний потік інвестицій для розвитку портової інфраструктури.

Про це заявив директор Таврійського регіонального центру інноваційного розвитку Володимир АРАБАДЖІ в статті для тижневика «Дзеркало тижня».

«Комерційна діяльність портів має бути приватною, тоді як функції портнагляду та організації безпеки мореплавання мають залишитися за державними структурами», - вважає експерт.

За його словами, приватні інвестори побоюються вкладати значні кошти в структури, що перебувають в державній власності.

«За попередніми розрахунками, на реконструкцію всіх причалів і розвиток портових потужностей Севастополя потрібно близько 4,5 млрд. дол. прямих інвестицій, які створять близько 60 тис. робочих місць. Зрозуміло, що сподіватися на виділення таких сум з державного бюджету було б дуже легковажно», - вважає В.АРАБАДЖІ.

Існуюча система власності на земельні і водні ресурси, за його словами, робить практично неможливим і будівництво приватних портів, оскільки акваторії бухт, причальний фронт і земельні ділянки на березі перебувають у власності різних державних і приватних структур.