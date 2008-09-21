Румунія підтримує євроатлантичну інтеграцію України

Румунія підтримує політику євроатлантичної інтеграції України та, зокрема, зусилля країни щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це заявив голова Комітету зі співпраці ЄС-Україна в Європарламенті, колишній міністр закордонних справ Румунії Адріан СЕВЕРІН у своїй статті для «Дзеркала тижня».

«Румунія не тільки здійснює дружню політику щодо України, але завжди послідовно виступала на підтримку всіх кроків Києва на шляху до євроатлантичної інтеграції, оскільки саме від здатності України твердо стояти на ногах і ухвалювати самостійні рішення зрештою залежатиме архітектура безпеки в усьому регіоні», - наголосив А.СЕВЕРІН.

Євродепутат зазначив, що рішення питання про вступ України в НАТО має залежати тільки від народу України й не може підпадати під вплив Росії або будь-якої іншої країни.

Водночас, на його думку, Україна має демонструвати більше рішучості та єдності на шляху до мети. «Сьогодні політичні розбіжності в країні вже вийшли за всі розумні рамки, що, звичайно, зовсім не сприяє зусиллям Києва для зближенню з інститутами влади на Заході», - констатує депутат Європарламенту.