Поетичний марафон відбувся біля пам'ятника Пушкіну

Поезії понад 30 російськомовних поетів з 15 країн змогли сьогодні почути любителі красної словесності на поетичному марафон біля пам`ятника Олександру Пушкіну на Приморському бульварі в рамках міжнародного фестивалю «Болдннська осінь в Одесі 2008».

Як передає кореспондент УНІАН, марафон проходить з 18 по 22 вересня. Для участі в ньому прибули переможці шести поетичних турнірів міжнародних фестивалів російської поезії і культури «Пушкін в Британії» з Італії, Канади, США, Німеччини, Ізраїлю, Естонії, Швеції, Великобританії, Франції, Ірландії, Іспанії, Узбекистану та України.

О 18:00 стартував турнір поетів-одеситів, які змагатимуться за титул «Король одеської поезії 2008» у Воронцовському палаці на Приморському бульварі. Переможець візьме участь в супертурнірі і змагатиметься 21 вересня з переможцями шести лондонських турнірів поезії російського зарубіжжя «Пушкін в Британії» 2003-2008 за титул «Король Королів».

В неділю також відбудеться дитячий турнір поезії. Завершиться «Болдинська осінь» 22 вересня майстер-класом членів журі.