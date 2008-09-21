У Шабелянському лісі відбудеться День партизанської Слави

У Вінницькій області 22 вересня в Шабелянському лісі відбудеться відзначення Дня партизанської Слави.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори заходу, на площі партизанської слави в Шабелянському лісі Іллінецького району відбудеться урочиста зустріч, мітинг-реквієм, покладання квітів, театралізоване свято та концерт за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, колишніх партизанів, підпільників та громадськості Вінниччини.

Крім того, 22 вересня в навчально-виховних закладах Вінницької області проводитимуться урочисті засідання, тематичні уроки мужності, “круглі столи", семінари, концерти, літературні вечори, вечори – зустрічі з учасниками підпільно-партизанського руху, виховні години тощо.

Також готується до церемонії відкриття музей в партизанській землянці, проводиться спільна співпраця із обласним краєзнавчим музеєм.

Довідка УНІАН. У роки Великої Вітчизняної війни центром партизанської боротьби був Шабелянський ліс, де діяла Друга партизанська бригада. П`ятеро іллінчан за ратні подвиги в роки війни удостоєні звання Героя Радянського Союзу, а Іван Бойко із с.Жорнище цього звання удостоєний двічі.