Погода в Україні: від -3° до +20°

В найближчі дні погода в Україні істотно не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, сьогодні, 21 вересня, хмарно, дощі, вночі в західній та південні частині, а вдень в південній та центральній частині, Житомирській та Київській областях місцями сильні дощі.

Температура вночі становитиме 6-11° тепла, вдень 8-13°, у східних частині місцями до 17°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 15-20°. В Карпатах дощ та мокрий сніг, вночі місцями сильні опади; температура вночі 0-3°морозу, температура вдень 1-6° тепла.

22-23 вересня утримається дощова погода. 22 вересня вночі в Україні, крім східних областей, вдень у центральних областях, в Криму, Приазов`ї сильні дощі, у південній частині місцями з грозами; 23 вересня вночі у західних, вдень у південних областях невеликі дощі.

Температура вночі 7-12°, у західних областях 4-9°, вдень 9-14°, у південній частині вночі 10-15°, вдень 13-18°. В Карпатах 22 вересня дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади, 23 вересня невеликий мокрий сніг, температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-6° тепла.

24-25 вересня у північних, Черкаській, Полтавській, Рівненській, Волинській областях без істотних опадів, лише вночі 24 вересня невеликий дощ; у східних, Дніпропетровській областях, Криму та Приазов’ї невеликі та помірні дощі; на решті території 24 вересня невеликі дощі, 25 вересня без істотних опадів.

Температура вночі 3-9° тепла, у східних областях та південній частині 6-12°; вдень 8-13° тепла, 24 вересня у південній частині 10-16°; у Карпатах невеликий дощ з мокрим снігом, лише вдень 25 вересня без істотних опадів, вночі заморозки 0-2°, вдень 4-9° тепла.

Сьогодні у Києві буде хмарно, вдень йтиме помірний дощ, ввечері - сильний. Температура вночі 8-10° тепла, вдень близько 11°.

22-23 вересня хмарно. Часом дощі, вночі 22 вересня сильні дощі. Температура вночі 7-12°, вдень 9-14°.

24-25 вересня без істотних опадів, лише вночі 24 вересня невеликий дощ. Температура вночі 3-9°тепла; вдень 8-14°.