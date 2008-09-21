Українців серед загиблих під час теракту в Ісламаді немає - МЗС

Громадян України серед загиблих і поранених внаслідок терористичного акту в готелі „Marriott” в Ісламабаді немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за даними посольства України в Ісламській Республіці Пакистан, 20 вересня ц.р. о 20:10 за місцевим часом у центрі столиці Пакистану м.Ісламабад скоєно терористичний акт. Начинений вибухівкою автомобіль було підірвано біля воріт готелю „Marriott”. Внаслідок теракту 52 особи загинули та близько 250 отримали поранення.