Українців серед загиблих під час теракту в Ісламаді немає - МЗС
15:14, 21 вересня 2008Суспільство
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250 отримали поранення
Громадян України серед загиблих і поранених внаслідок терористичного акту в готелі „Marriott” в Ісламабаді немає.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за даними посольства України в Ісламській Республіці Пакистан, 20 вересня ц.р. о 20:10 за місцевим часом у центрі столиці Пакистану м.Ісламабад скоєно терористичний акт. Начинений вибухівкою автомобіль було підірвано біля воріт готелю „Marriott”. Внаслідок теракту 52 особи загинули та близько 250 отримали поранення.
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