Киянам залишать єдиний спосіб платити в транспорті 50 копійок?

У Києві при купівлі довгострокових проїзних квитків для проїзду в метрополітені зберігатиметься існуючий тариф у 50 копійок.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію підтримала робоча група Київради з вирішення транспортної кризи у столиці.

«Йдеться про те, що з 1 січня 2009 року всі ті, хто часто користується громадським транспортом, зможуть купити річний проїзний квиток. У ньому і буде закладена вартість однієї поїздки в 50 копійок», - пояснив голова робочої групи, лідер фракції БЮТ у Київраді Олександр ЗІНЧЕНКО.

«2009 рік стане перехідним для розвитку транспорту Києва. За ці 365 днів Київміськадміністрація повинна ввести в дію транспортну картку киянина. Вона дозволить одержувати дані про час і відстань, які кожен пасажир реально провів у метро або тролейбусі. І вже через рік ми платитимемо виключно за це» - додав О.ЗІНЧЕНКО.

Водночас, вартість разового проїзду, без використання довгострокового проїзного, на думку учасників робочої групи, очевидно, доведеться підвищувати.

«У будь-якому випадку ми ухвалюватимемо рішення, яке сприятиме розвитку громадського транспорту, робитиме його зручним і безпечним для пасажирів», - запевнив О.ЗІНЧЕНКО.