Турчинов кличе в свідки будь-кого, хто хоча б уміє читати по-українськи

За наполяганням фракції Блоку Юлії Тимошенко законопроект про держану службу направлений на друге читання для узгодження з Конституцією України.

Про це йдеться у коментарі першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, текст якого переданий УНІАН Управлінням у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Єдиною державною мовою в Україні є українська. Ця позиція Юлії ТИМОШЕНКО та очолюваної нею політичної сили була, є, та залишиться незмінною, а всі інші твердження є політичною спекуляцією опонентів БЮТ», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Коментуючи зміст закону про державну службу, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що «будь-хто, хто хоча б вміє читати українською, побачить, що норми про державність чи офіційність російської мови в законі нема».

Тим не менш, оскільки проект містить норму щодо знання різних мов держслужбовцями, саме за наполяганням фракції БЮТ проект не було ухвалено в цілому, а направлено на друге читання, де це питання буде більш чітко узгоджене з Конституцією держави.

«В іншому ж випадку закон не буде проголосовано», - підкреслив перший віце-прем’єр.

О.ТУРЧИНОВ також звернув увагу на прямі текстові та оціночні збіги в трактуванні норм законопроекту про держслужбу в недільному випуску «Подробиць тижня» та в заяві Віктора БАЛОГИ, оприлюдненій в понеділок. «Це дає підстави вважати, що на «Інтері» вкотре чи-то прислухалися до усних порад БАЛОГИ, чи-то вчиталися в темник», - зауважив перший віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА звинуватив БЮТ і його лідера Юлію ТИМОШЕНКО у декількох зрадах блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, виборцям і принципам демократії.

Серед іншого В.БАЛОГА назвав голосування 19 вересня фракції БЮТ за законопроект про державну службу, який зобов`язує чиновників добре володіти російською мовою. Таким чином, на думку В.БАЛОГИ, у союзі з Партією регіонів і комуністами БЮТ законодавчо закріплює новий статус російської мови як офіційної мови спілкування в органах і установах влади.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО вже назвала провокативною заяву В.БАЛОГИ з приводу підтримки БЮТ офіційного статусу російської мови.

«Ю.ТИМОШЕНКО заявляє, що вона особисто та фракція БЮТ заявляла, заявляє та заявлятиме, що в Україні одна єдина державна мова – українська», зазначалося у повідомленні Управління у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Довідка УНІАН. 19 вересня парламент у першому читанні 361-м голосом ухвалив проект закону «Про державну службу», поданий лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Від БЮТ законопроект підтримали 144 народних депутата.

Як зазначається у пояснювальній записці, проект закону розроблено з метою запровадження світових стандартів державної служби та забезпечення ефективного практичного виконання завдань і функцій держави.

Законопроектом передбачено, що особи, які вступають на держслужбу і претендують на зайняття посад держслужби, серед іншого, мають «вільно володіти державною та російською мовами».