Індійський ринок алкогольних напоїв – найбільший у світі

Європейський Союз вимагає додаткових консультацій в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) щодо оподаткування імпортного алкоголю в Індії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, сьогодні Європейська комісія звернулася з вимогою про проведення таких консультацій до Секретаріату СОТ.

Єврокомісія зазначає, що на сьогодні мита в Індії на імпортовані алкогольні напої, включаючи вино, становлять 150%, однак, крім цього, в окремих провінціях Індії діють додаткові надбавки на імпортні спирті напої.

Так, у провінції Махараштра застосовується спеціальне імпортне мито на алкогольні напої, при цьому місцеві алкогольні напої звільнені від акцизного збору. У провінції Гоа застосовуються імпортні збори та збори з реєстрації торгівельної марки на імпортний алкоголь. При цьому в обох випадках внутрішні податки застосовуються виключно на імпортні товари за ставками, набагато вищими, ніж ставки для ідентичних товарів власного виробництва, що, на думку Комісії, суперечить нормам СОТ.

У 2007 році ЄС та Індія вже проводили консультації щодо податків на алкогольні напої, оскільки через запровадження додаткового внутрішнього податку загальний рівень зборів в Індії на імпортні спирти становив 550%, на імпортні вина – 264%.

*** Індійський ринок алкогольних напоїв – найбільший в світі. В 2007 році експорт європейських спиртних напоїв до Індії становив 57 млн. євро з 7 млрд. євро загального експорту з Європи, експорт вин – 11 млн. євро з загального експорту на 6 млрд. євро.