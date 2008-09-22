Хуліганство за проросійських обставин

Сьогодні в Одесі об 11-й годині група молодиків проросійських громадських організацій "Родіна" і «Форпост» скоїли напад на офіс обласного об’єднання Товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, що розташований на другому поверсі будинку №11 на Пушкінській вулиці.

Як поінформував УНІАН голова правління «Просвіти» Олександр СТЕПАНЧЕНКО, «близько півсотні екстремістів, які прибули до приміщення «Просвіти» на чолі з лідером проросійської групи «Родіна» в Одеській міськраді Ігорем МАРКОВИМ, спершу вигукували антиукраїнські та антисемітські гасла на кшталт «Просвіта» - не освіта, «Просвіта» - це УПА», «Геть фашистів з Одеси!».

Однак згодом, зауважив О.СТЕПАНЧЕНКО, «групі молодчиків, поряд з якими стояли особисті охоронці І.МАРКОВА, цього, очевидно, здалося замало, і найбільш зухвалі хулігани вийняли пістолети й відкрили стрільбу кульками з червоною фарбою по вивісці «Товариство «Просвіта» на другому поверсі будівлі. А після того, як тканину було продірявлено, кульки тріскалися на шибках приміщення, орендованого Товариством «Просвіта».

І тільки через півгодини, коли на Пушкінську, 11 прибув черговий наряд міліції Приморського району міста, учасники антиукраїнської акції завантажили в автобус полотнища «Форпоста» й залишили місце "шабашу", сказав О.СТЕПАНЧЕНКО.

За словами голови обласного осередку «Просвіти», «відразу ж було подано заяву керівництву Приморського райвідділу міліції заяву про хуліганський напад на товариство «Просвіта» з вимогою дати правову оцінку діянням молодчиків проросійських організацій на чолі з депутатом І.МАРКОВИМ і вжити запобіжних заходів щодо відвернення подібних антиукраїнських шабашів у майбутньому».

Торкнувшись ймовірних мотивів нападу, О.СТЕПАНЧЕНКО зазначив, що «це сталося, на мою думку, через безкарність хуліганських витівок екстремістів проросійських груп, що мали місце в облцентрі раніше. Не виключаю також, що напад зумовила стійка позиція одеських «просвітян», які останнім часом стали єдиними послідовними захисниками української мови та культури у зросійщеній протягом десятиліть мільйонній Одесі».