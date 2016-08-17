Клімкін: Захищена система е-декларування точно запрацює до кінця серпня

Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

Він зазначив, що така система перш за все необхідна власне Україні.

«Для міжнародних партнерів це звичайно важливо, але в першу чергу електронне декларування як елемент боротьби з корупцією потрібне Україні, як і всі реформи для безвізового режиму»,- сказав міністр.

Він наголосив, що ця система має працювати стабільно.

«Якщо воно має запрацювати, то має працювати стабільно. Якщо програмне забезпечення, яке буде застосовуватися або менеджмент цієї системи будуть недостатньо досконалими і надійними і потім якийсь хакер або випадково, або навіть хтось свідомого його найматиме, проникає в цю систему або розбиває цю систему, то взагалі вся система стане під питання. Тому або вона буде працювати майже ідеально»,- сказав він.

«Я дуже сподіваюся, що в наступні дні все це запрацює, програмне забезпечення буде покращено… і воно 100% буде запущено до кінця місяця»,- додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

Сертифікацію системі повинен був видати Держспецзв'язок. Однак у цій службі заявляли про проблеми з програмним забезпеченням для системи електронного декларування.

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Своєю чергою правозахисники наголошують, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.

16 серпня в Держспецзв’язку заявили про неможливість поновити державну експертизу комплексної системи захисту інформації Реєстру електронного декларування через неусунені недоліки.