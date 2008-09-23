У Севастополі 1500 безробітних і 2 тисячі вакансій

У Севастополі за 8 місяців поточного року створено 7 тис. 460 робочих місць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ірина ЦОКУ.

Відтак, план Кабінету міністрів України на поточний рік - 8 тис. нових робочих місць - виконано на 93%, сказала вона.

Разом з тим, відбувається не тільки створення нових робочих місць, але і їх ліквідація. Так, з початку року у місті було скорочено 4 тис. 76 місць.

Як також повідомила заступник глави виконавчої влади міста, у Севастополі на сьогодні зареєстровано 1 тис. 155 безробітних, при цьому у міському центрі зайнятості налічується 2 тис. 089 вакансій робочих спеціальностей. За інформацією І.ЦОКУР, 56% вакансій становлять робітничі спеціальності, 15% - некваліфікована праця і 28% - спеціалістів.