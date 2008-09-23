В уряді нарада, як краще використати землю

23 вересня, о 12.00 (а не в 16.00, як повідомлялося раніше) під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться нарада з питань раціонального використання земель.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Акредитація журналістів на захід за телефонами: 256-75- 81, 256-75-82, 256-65 71.

Вхід до Будинку уряду здійснюватиметься через перший під’їзд з вул. Грушевського.