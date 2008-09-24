Ющенко каже, що просив Стельмаха не допустити «ефекту доміно»
Президент поки далекий від песимізму
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що світова фінансова криза суттєво не вплинула на економіку України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Нью-Йорку.
Президент висловив думку, що сьогодні можна говорити про те, що «той гірший вплив, який міг би бути, Україна сьогодні не відчуває».
На думку В.ЮЩЕНКА, Україна сьогодні достатньо ефективно справляється з такими викликами.
Він ввжає, що головне сьогодні - зробити так, щоб різні фактори – валютна криза, фондова тощо – не призвели до зміни обсягу пропозицій, зміни курсової і цінової політики. «Щоб не відбулось ефекту доміно в різних секторах, нехай не у великому обсязі, оскільки це може призвести до серйозного іспиту перед національним бюджетом, торговельного балансу України. Я поки що далекий від якихось песимістичних оцінок», - сказав Президент.
В.ЮЩЕНКО повідомив, що перед візитом до США розмовляв з головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ щодо необхідності продуманої політики НБУ в питанні недопущення серйозного впливу світової кризи на українську економіку. Зокрема, йшлося про необхідність активних дій Нацбанку на курсовому ринку тощо.