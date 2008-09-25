Якщо будуть вибори, то по старих списках

У Донецькій області не виконується постанова Кабміну про створення реєстру виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

«Реєстру виборців немає. Постанова Кабінету міністрів про створення реєстру виборців, яку було підписано ще 2 роки тому, не виконується», - сказав губернатор. Тому, за його словами, «якщо й буде ухвалено рішення про дострокові вибори, то базою для них будуть ті дані, які були до цього».

В.ЛОГВИНЕНКО зазначив, що «єдине - щось уточнюватиметься за той час до виборів, який буде відведено на цю роботу, але реєстру не буде». Він підкреслив, що «дана програма не фінансується».

«У кожному місті й районі має бути створено групу фахівців, яка зобов`язана безпосередньо займатися реєстром виборців, - пояснив губернатор. - Це як організуючий і акумулюючий центр, аналогічне має бути й тут, в обласному центрі, у нас в адміністрації».

В.ЛОГВИНЕНКО сказав, що свого часу в регіоні було проведено навчальні семінари, тому «в кадровому відношенні ми практично готові» до виборів. Також визначено приміщення для виборчих дільниць.

«Більш того, ми вже зараз займаємося забезпеченням оргтехнікою, знаходимо таку можливість, тому що розуміємо, що рано чи пізно така робота почнеться», - зазначив губернатор. І додав: «А тим більше, якщо буде ухвалено рішення про дострокові вибори, то списки потребуватимуть уточнення, а це досить складна робота». «Організаційно ми вже розуміємо, хто з ким працює і як працювати, питання залишається у фінансуванні», - зазначив В.ЛОГВИНЕНКО.

«Головне – це позиція уряду, оскільки постанова про створення реєстру виборців поки не виконується», - зауважив він.