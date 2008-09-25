Тимошенко: в Україні буде мова, а не язик, розумієте?

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що всі спекуляції навколо її позиції щодо державної мови пов’язані з наближенням президентської кампанії. Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі уряду.

«Я знаю, що сьогодні перед президентськими виборами пробують просто дискредитувати по всіх напрямках», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що вона особисто та очолювана нею політична сила не змінює своїх принципів, цілей, засад, ставлення до національних стратегічних пріоритетів країни - це стосується і єдиної державної української мови.

«Я можу ще раз, можливо, сотий, повторити, що в Україні буде мова, а не язик, розумієте? Буде українська державна єдина мова. Це є однією з основних засад нашої політичної роботи в плані відновлення національної самоідентичності», - пояснила прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні вже думає і живе українською мовою. «А те, що я добре володію російською - думаю, для вас не секрет…, ви всі знаєте, що я була вихована в російськомовній області в Дніпропетровську, думаю, що я все зробила для того, щоб розмовляти українською якомога швидше, як тільки я прийшла в уряд», - зазначила прем’єр.