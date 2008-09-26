Іхтіологи України створять свою спілку

В Україні буде створено Спілку іхтіологів.

Таке рішення ухвалили учасники I Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції, що відбулася кілька днів тому в Каневі, повідомив кореспонденту УНІАН заступник директора Інституту біології південних морів НАНУ з наукової роботи Олександр БОЛТАЧОВ.

За інформацією вченого, зараз йде «етап формування, хто братиме участь, які будуть умови, статус, статут організації тощо».

О.БОЛТАЧОВ переконаний, що «без такої організації ми не зможемо нормально функціонувати, тому і вирішили об`єднати всі іхтіологічні сили України, при цьому підтримуватимемо зв`язок як з ближнім, так і з далеким зарубіжжям».

Він також повідомив, що на I Міжнародній іхтіологічній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології» «було порушено різноманітні проблеми, пов`язані з іхтіофауною не тільки Азово-Чорноморського басейну, внутрішніх водоймищ, але і світового океану в цілому».

За словами ученого, на конференції, в якій взяли участь представники більш як 50 наукових установ України і Росії, «наголошувалося на труднощах, з якими зіткнулася вітчизняна іхтіологічна наука, яка, у принципі, дотепер займає одне з провідних місць у світі». Перш за все, додав О.БОЛТАЧОВ, це пов`язано зі складністю отримання матеріалу внаслідок непроведення тих або інших експедицій через практично повну відсутність науково-дослідних суден.

На конференції також обговорювалися питання збереження рідкісних видів риб, правильності оцінки запасів, регулювання рибальства, повідомив О.БОЛТАЧОВ.