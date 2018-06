Маккартні дав концерт у Тель-Авіві (фото)

В рамках свого прощального світового туру колишній учасник групи The Beatles, британський музикант Пол Маккартні виступив у четвер з єдиним концертом в Ізраїлі, повідомляє Лента.ру з посиланням на АР. На концерті були присутні сорок тисяч людей.

Свій виступ у Тель-Авіві Маккартні назвав "Дружба перш за все" і присвятив його врегулюванню конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями. Під час концерту він привітав на івриті всіх євреїв з наступаючим єврейським новим роком, а мусульман - по-арабськи - зі священним місяцем рамадан. Серед виконаних ним пісень були "Hello, Goodbye", "Yesterday", "Back in the USSR", "Hey Jude" і "Jet".

Напередодні концерту у поліції були серйозні побоювання за безпеку музиканта, оскільки ісламські фундаменталісти погрожували убити його, якщо він приїде до Ізраїлю. Зокрема, з такою заявою виступив відомий ісламський екстреміст, лідер угрупування "Аль-Мухаджірун" Омар Бакрі.

Маккартні вперше виступив з концертом в Ізраїлі. У 1965 році The Beatles планували дати концерт на Святій землі, проте місцеві чиновники вирішили, що британські музиканти матимуть поганий вплив на ізраїльську молодь і відмовили їм у візі.