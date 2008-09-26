На маршрутку впала залізобетонна плита: троє пасажирів травмовані

У місті Шостка Сумської області із вантажівки на маршрутку впала залізобетонна плита, внаслідок чого троє осіб отримали травми.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, водій автомобіля „КамАЗ” із причепом, перевозячи будівельні матеріали, не подбав про надійність їх розташування і кріплення. Під час руху на заокругленій ділянці дороги з причепа випала залізобетонна плита і впала на мікроавтобус «ГАЗель» із пасажирами, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок падіння вантажу ліва сторона маршрутки була вщент зруйнована.

На той час у салоні маршрутки знаходились 10 пасажирів. Плитою придавило трьох із них.

За попередніми висновками експертів, аварія сталася через перевищення водієм вантажівки безпечної швидкості руху. За даним фактом проводиться перевірка.