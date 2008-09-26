На Київщині затримали банду, в яку входили офіцери спецслужб

Учора в м. Бровари Київської області в одному з розважальних комплексів під час збройного нападу на бізнесмена з Одеської області з метою заволодіння 1 млн. грн. було затримане організоване злочинне угруповання (ОЗУ), до складу якого входили колишні й чинні співробітники спецслужб України.

Як повідомив УНІАН заступник начальника ГУБОЗ МВС України Володимир МІЩЕНКОВ, затримання здійснювали співробітники ГУБОЗ, УБОЗ МВС України у м. Києві та бійці підрозділу швидкого реагування «Сокіл».

В результаті операції затримані 5 членів угруповання, яке очолював колишній працівник Управління державної охорони України, 1980 року народження.

Серед затриманих також є чинний офіцер Державної служби спецзв’язку і захисту інформації України, 1982 р. н., чинний співробітник СБУ, 1975 р. н., киянин і житель Київської області відповідно 1979 і 1983 р. н.

За словами В.МІЩЕНКОВА, оперативним спецпідрозділом було встановлено, що зазначене ОЗУ діяло протягом тривалого часу і спеціалізувалося на збройних розбійних нападах на антикварів, колекціонерів коштовностей, а також є причетним до незаконного обігу зброї.

Під час нападів члени угруповання використовували престижні іномарки, одяг і спецзасоби спецпідрозділів, радіостанцію, зброю і методи конспірації.

Як зазначив заступник начальник ГУБОЗ, при затриманні у членів угруповання було вилучено 100 тис. грн., 8 тис. доларів, автомат Калашникова, два нагана, пістолет ТТ, дві гранати і службові посвідчення.

Зараз Генпрокуратура України вирішує питання про порушення кримінальної справи.