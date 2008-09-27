ЄБРР не дасть кредитів "Укразалізниці" та "Укравтодору"

Європейський банк реконструкції та розвитку не знайшов можливості надати кредити “Укрзалізниці” та “Укравтодору”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

“ЄБРР відмовився, він сказав, що на сьогодні немає можливості дати цей кредит, у них немає ресурсів сьогодні. Вони не можуть дати, вони можуть дати тільки на початку наступного року”, - сказав міністр.

Водночас він додав, що кошти для “Укрзалізниці” (250 млн. дол.) буде надано. За словами Й.ВІНСЬКОГО, відповідні домовленості з Credit Swiss досягнули близько тижня тому, кредит буде надано під 7,5% + LIBOR на 10 років.

За словами міністра, щодо «Укравтодору» питання не вирішено.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ повідомив, що Мінтрансзв’язку та ЄБРР планують 26 вересня підписати угоду про виділення кредиту для «Укрзалізниці» та «Укравтодору».

Міністр сказав, що для «Укрзалізниці» буде виділено 250 млн. доларів, для «Укравтодору» - 150 млн. доларів.

За його словами, ставка за кредитом - LIBOR плюс 4,5%. Кредит буде надано на 10 років.

Нагадаємо, раніше планувалося залучити кредит ЄБРР для придбання «Укрзалізницею» 241 вагону в Крюківського вагонобудівного заводу.