Пірати знизили суму викупу до 5 мільйонів доларів
21:00, 27 вересня 2008Суспільство
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З тими танками самий клопіт
Пірати, що викрали вантажне судно "Фаїна" з танками на борту, знизили суму викупу з 35 до п`яти мільйонів доларів США, повідомляє CNN 27 вересня.
Причиною прислужився той факт, що судно виявилося українським, а не американським, як спочатку вважали пірати. Крім того, озброєння, які воно перевозило, виявилися не новими. Також пірати усвідомили, що не зможуть вивантажити танки з борта судна, не причаливши до берега.
На даний момент судно приблизно за 350 кілометрів від берега Сомалі. Його охороняють три невеликі кораблі піратів.
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