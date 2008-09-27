Пірати знизили суму викупу до 5 мільйонів доларів

Пірати, що викрали вантажне судно "Фаїна" з танками на борту, знизили суму викупу з 35 до п`яти мільйонів доларів США, повідомляє CNN 27 вересня.

Причиною прислужився той факт, що судно виявилося українським, а не американським, як спочатку вважали пірати. Крім того, озброєння, які воно перевозило, виявилися не новими. Також пірати усвідомили, що не зможуть вивантажити танки з борта судна, не причаливши до берега.

На даний момент судно приблизно за 350 кілометрів від берега Сомалі. Його охороняють три невеликі кораблі піратів.