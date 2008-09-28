Помер матрос із захопленого піратами українського судна

Помер один з членів екіпажа захопленого піратами українського судна «Фаїна». Про це агентству Associated Press розповів по телефону капітан Віктор Нікольський. За його словами, в неділю помер російський моряк, який страждав на гіпертонію. Його ім`я не називається.

Решта членів екіпажа, як стверджує Нікольський, почувається нормально.

Можливість подзвонити капітанові дали пірати, які передали йому супутниковий телефон.

Судно, що перевозило 33 танки Т-72 і інше озброєння, пірати захопили у четвер увечері. Екіпаж «Фаїни» складається з 17 українців, трьох росіян і громадянина Латвії.

Газета.ру