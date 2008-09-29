У Криму два дні стрілятимуть

В рамках проведення комплексних навчань «Морський вузол-2008» 29-30 вересня на полігоні «Чауда» Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України в Криму проводитимуться бойові стрільби з’єднань та частин зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході проведення цих навчань перевірятиметься рівень підготовки зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ до виконання бойових завдань за призначенням.

У стрільбах візьмуть участь частини і з’єднання зенітних ракетних військ з різних регіонів України, озброєні сучасними зенітними ракетними системами малої, середньої та дальньої дії – «Бук-М1», С-300П, С-200В.

Як наголосив присутній на навчаннях начальник Генерального штабу ЗСУ генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО, найголовнішим завданням в ході організації та проведення цього заходу бойової підготовки є забезпечення безпеки.

Начальник Генштабу пояснив, що на сьогодні можуть виникати певні труднощі із можливою «примусовою посадкою безпілотних літальних апаратів, які використовуються на навчаннях як мішені». У зв’язку з цим С.КИРИЧЕНКО також повідомив, що з метою забезпечення безпеки під час проведення бойових стрільб організовано чітку взаємодію між підрозділами зенітних ракетних військ, екіпажами винищувачів та кораблями охорони морського району. Начальник Генштабу підкреслив, що керівництво навчань вимагає суворого дотримання заходів техніки безпеки всіма учасниками, на зенітних керованих ракетах встановлено самоліквідатори, здійснюється завчасне оповіщення мореплавців та користувачів повітряного простору про проведення бойових стрільб.

Загалом до навчання з бойовими стрільбами залучено понад 1000 військовослужбовців, близько 200 одиниць озброєння та військової техніки. Також для здійснення повітряного прикриття міст Феодосія та Приморське залучатимуться два літаки винищувальної авіації, а для забезпечення огляду морського району та припинення мореплавства в його межах – 13 кораблів і суден Військово-Морських Сил ЗС України.