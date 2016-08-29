"Цілодобово чуєш крики і мати": Умеров розповів про своє ув'язнення в психлікарні

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Крим. Реалії".

За його словами, в клініці найбільша проблема з дотриманням норм гігієни.

"Жахливий туалет, жахливий душ. Зайти туди практично неможливо. Мені дозволяють користуватися службовим, там умови не набагато краще, але хоча б без глядачів", - зазначив Він.

Він зазначив, що якщо нормальну людини помістити в такі умови, то він через деякий час стане тим, поряд з ким він знаходиться.

"У палаті немає дверей, цілодобово чуєш і бачиш всі крики, матюки, обмочився-обкакався, посварилися, ще щось. Перебувати в цих умовах нормальній людині не дуже комфортно", - розповів він.

У той же час він додав, що до медперсоналу у нього немає претензій. Заступник голови Меджлісу також зазначив, що якогось "спеціального замовлення" щодо нього не відчувається.

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"З розмов з лікарями я не відчув, що є якийсь спеціальний замовлення. Їх, мабуть, теж влаштовує будь-який варіант, тому що якщо я хворий - потрібно закривати кримінальну справу і дискредитувати мене і структуру, яку я представляю, тобто Меджліс. А якщо я здоровий, то кримінальна справа буде продовжуватися, і її доведуть до суду і вироку", - сказав він.

У понеділок Умерова не випустили з психіатричної лікарні.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталя Поклонська повідомила, що щодо Умерова порушено кримінальну справу як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу».

«У березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет», - заявила Поклонська.

11 серпня так званий «суд» у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доставити Умерова в психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало погано, і «швидка» забрала його в лікарню. 16 серпня співробітники ФСБ Росії вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи.