Двох врятованих українських моряків передали консульству

Двоє членів екіпажу судна «Толстой» були підняті з одного з рятувальних плотів 28 вересня бельгійським судном «Міраж», яке вранці 29 вересня пришвартувалося біля причалу протоки Босфор (Туреччина) і передало їх представникам консульства України. Про це повідомляє прес-служба Мінтрансзв’язку України.

За оперативними даними, прізвища врятованих моряків Андрій КРИЖАНОВСЬКИЙ і Денис АХРАМЄЄВ, обидва – громадяни України, на судні працювали матросами.

Згідно з повідомленням, на даний час продовжуються пошуково-рятувальні роботи з пошуків ще вісьмох членів екіпажа «Толстой»: одного громадянина Росії і сімох громадян України. Роботи в районі загибелі судна «Толстой» здійснюються силами трьох суден і гелікоптера Військово-морських сил Болгарії.

Довідка УНІАН. Судно «Толстой» не є українським (судновласник - Pegasus Shipping Co., США; оператор знаходиться в м. Ростові, РФ) і здійснює плавання під прапором Північної Кореї. 18 вересня судно вийшло з російського порту Ростов-на-Дону з вантажем 2 тис. 586 тонн металобрухту призначенням на турецький порт Немрут. 27 вересня поблизу берегів Болгарії судно «Толстой» затонуло. На борту судна знаходилися 10 осіб: капітан (громадянин Російської Федерації) і дев`ятеро членів екіпажу (громадяни України). За даними представника судновласника, на судні знаходилося п`ять рятувальних плотів.