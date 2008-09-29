30 вересня буде вихідним у мусульман Криму

Перший день свята Ораза-Байрам - 30 вересня 2008 року - є неробочим днем для мусульман Криму.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Республіканському комітеті у справах національностей і депортованих громадян.

У Рескомітеті нагадали, що відповідно до постанови Верховної Ради Криму від 26 березня 1993 року «Про встановлення святкових днів для громадян Республіки Крим, які сповідують іслам» і статтею 73 Кодексу Законів про працю України, перший день свята Ораза-Байрам є неробочим днем для жителів Криму мусульманського віросповідання.

Свято Ораза-Байрам означає завершення місяця Рамазан, під час якого мусульмани дотримуються суворого посту.

Як розповіли УНІАН у Меджлісі кримських татар, свято Ораза-Байрам триває три дні (цього року – 30 вересня, 1-2 жовтня). Мусульмани відвідують мечеті, відвідують рідних, вітають один одного.