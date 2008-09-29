План порятунку економіки провалився в Конгресі США

Адміністрації США не вдалося набрати більшість голосів конгресменів на підтримку плану порятунку американської економіки, повідомляє Bloomberg. 227 членів Палати представників проголосували проти проекту, натомість кількість голосів, відданих за план міністра фінансів Генрі Полсона, склала лише 206.

Серед противників пропозиції адміністрації виявилися як республіканці, так і демократи. З республіканців "за" проголосували 66 осіб, "проти" - 132. Голоси демократів розподілилися так: "за" - 141 голос, "проти" - 94.

План Полсона становив собою виділення 700 мільярдів доларів бюджетних коштів на викуп неліквідних активів. Метою плану була рекапіталізація банківської системи і підтримка іпотечного ринку США, який став першопричиною фінансової кризи.

Фондовий ринок зреагував на провал проекту різким падінням котирувань. Відразу після оголошення результатів голосування Dow Jones знизився на 6,3 відсотка.

Ціна на нафту також впала, знизившись до кінця регулярної сесії на біржі NYMEX на 9,14 долара до 97,75 долара за баррель. Натомість золото підскочило на 17,6 долара до 912 доларів за трійську унцію.

Лента.ру