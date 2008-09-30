Торги на російських біржах тимчасово припинили

Відповідно до розпорядження Федеральної служби Росії з фінансових ринків (ФСФР), торги на ФБ ММВБ і РТС припинено до 12.30 за московським часом, повідомляють офіційні сайти російських бірж.

Торги встигли відкритися на кілька хвилин - індекс РТС встиг знизитися на 0,05%, індекс ММВБ - на 1,07%. При цьому ліквідні папери відразу впали в цінах від 5,8 до 9,8%.

На світових ринках спостерігається сильне падіння, оскільки Палата представників Конгресу США відхилила запропонований Білим домом план порятунку фінансових інститутів вартістю 700 млрд. доларів.