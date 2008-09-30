Торги на російських біржах тимчасово припинили
10:54, 30 вересня 2008Суспільство
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Ліквідні папери впали від 5,8 до 9,8%
Відповідно до розпорядження Федеральної служби Росії з фінансових ринків (ФСФР), торги на ФБ ММВБ і РТС припинено до 12.30 за московським часом, повідомляють офіційні сайти російських бірж.
Торги встигли відкритися на кілька хвилин - індекс РТС встиг знизитися на 0,05%, індекс ММВБ - на 1,07%. При цьому ліквідні папери відразу впали в цінах від 5,8 до 9,8%.
На світових ринках спостерігається сильне падіння, оскільки Палата представників Конгресу США відхилила запропонований Білим домом план порятунку фінансових інститутів вартістю 700 млрд. доларів.
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