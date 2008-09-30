Погода на 1 - 5 жовтня

Завтра, 1 жовтня, у західних областях України місцями пройде невеликий дощ, на решті території очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 25-30 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, удень 15-20°, на Волині та Львівщині місцями 13-14°; у південній частині вночі 7-12°, вдень 18-23°; на високогір`ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

2-3 жовтня також буде мінлива хмарність, без істотних опадів, лише 3 жовтня у західних, а вдень і в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях часом дощитиме (у північних областях – місцями невеликий дощ). Вночі та вранці у південній і східній частині країни місцями туман. Вітер очікується південно-західний, південний, 5-10 м/с, на крайньому півдні окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, на узбережжі морів – до 15°; удень 17-22°, 2 жовтня у південній частині місцями 23-25°, 3 жовтня у західних областях 14-19°; на високогір`ї Карпат вночі 3-8° тепла, вдень 6-11° .

4- 5 жовтня на більшій частині території України пройдуть невеликі та помірні дощі (5 жовтня в Карпатах – із мокрим снігом), лише у східних областях буде без істотних опадів. Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів – до 17°, вдень 13-19°, у південній та східній частині 17-23°; в західних областях вночі 6-12°, 5 жовтня місцями 3-5° тепла, вдень 11-17°.

У Києві та області 1 жовтня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, удень 15-20° (у столиці 17-19°).

2-3 жовтня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень 3 жовтня місцями пройде невеликий дощ. Вітер переважатиме південно-західний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 17-22°.

4-5 жовтня часом пройде невеликий дощ. Температура вночі буде 9-14°, удень 13-18°.