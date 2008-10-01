Не варто чекати падіння цін на житло

В умовах скорочення обсягів будівництва не слід чекати падіння цін на житло.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам президент корпорації «Столиця» (Київ) Валентин ІСАК.

За його словами, за ситуації, коли скорочуються обсяги будівництва, вартість нерухомості може тільки зростати.

При цьому на вартість житла впливає і зростання вартості будматеріалів, енергоносіїв, виділення земельних ділянок, а також корупція.

За даними В.ІСАКА, з початку року основні будівельні матеріали зросли в ціні на 20%. Також президент корпорації зазначив, що світова криза ліквідності співпала з політичною кризою, посиливши ситуацію на будівельному ринку.

В.ІСАК вважає, що криза в будівельній галузі може тривати не більше рік. На його думку, за відсутності платоспроможного попиту «будуть рік стояти квартири», забудовники не продаватимуть їх нижче за собівартість.

При цьому якщо будівництво стримуватиметься і дефіцит житла зростатиме, то в 2009 році ціни на житло можуть зрости на 30-40%, вважає В.ІСАК.

Як повідомляв УНІАН, в Києві цього року експерти прогнозують здачу в експлуатацію не більш 500 тис. кв. м житла.