На військових навчаннях в Криму дві ракети полетіли не в той бік

Під час навчань на кримському полігоні Чауда відбулися дві НП: ракета із зенітно-ракетного комплексу БУК-М1 вибухнула на старті, потім дві ракети з комплексу "С-300" полетіли не в той бік і самоліквідувалися у повітрі. Про це розповіло джерело, близьке до навчань. У Міноборони ці факти підтвердили, але уточнили, що швидше за все причиною є вік ракет (використовувалися ракети 1983-1985 років випуску). А ось зміна траєкторії могла відбутися унаслідок помилки розрахунку траєкторії або проблем з наведенням. На щастя, цього разу обійшлося без жертв.

Нагадаємо, саме одна з подібних ракет в 2001 році теж під час навчань випадково збила над Чорним морем Ту-154.

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