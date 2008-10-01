Бойко вимагає розслідувати факти монополізації експорту електроенергії

Народний депутат України, заступник голови парламентського Комітету з питань ПЕК Юрій БОЙКО звернувся в Антимонопольний комітет України з вимогою розслідувати факти монополізації експорту української електроенергії іноземними комерційними структурами за сприяння посадовців України.

Відповідне депутатське звернення Ю.БОЙКО направив на ім`я першого заступника голови АМК Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА у п`ятницю, 26 вересня, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

У своєму зверненні Ю.БОЙКО вказує на грубі порушення законодавства про захист економічної конкуренції, допущені держпідприємством «Укрінтеренерго» й групою компаній, що знаходяться у відносинах контролю з компаніями Korlea Invest Holding (Швейцарія), Korlea Invest (Словаччина), Energy Capital (Угорщина), що призвели до монополізації ринку експорту електричної енергії з України.

Зокрема, на основі аналізу статистики експортних поставок електроенергії з України в січні-липні ц.р. депутат робить висновок, що «Укрінтеренерго» «докладає всіх зусиль, щоб всі експортні контракти укладалися або переукладалися з компаніями, пов`язаними відносинами контролю з Korlea Invest Holding (Швейцарія)».

Так, зазначає Ю.БОЙКО, поставки електроенергії до Молдови здійснюються на користь компанії Energo-Partner (Угорщина), до Угорщини - компанії Energy Capital (Угорщина) та Energy Capital Trade (нова назва - UkrEnergy Trade, Угорщина), до Словаччини та Румунії – Korlea Invest (Словаччина). Крім того, зазначає він, відповідно до заяви президента Korlea Invest Holding Василя БЕЧВАРЖА, UkrEnergy Trade завершує придбання контрольного пакета акцій компанії Zomar (Польща), що здійснює поставки електроенергії на ринок Польщі.

«З урахуванням цього, частка компаній, пов`язаних із Korlea Invest Holding, у загальному експорті електроенергії з України в липні становила 77,9%, а з серпня, після усунення з ринку компанії System Сonsulting Zrt., перевищила 90%», - підкреслює депутат.

За даними Ю.БОЙКА, поза контролем групи Korlea Invest Holding із серпня перебувають тільки поставки на адресу молдавської державної компанії EnergoCom, частка якої в загальному експорті з України становить 8,96%.

Також Ю.БОЙКО просить АМК перевірити відповідність нормам антиконкурентного законодавства придбання «Укрінтеренерго» понад 50% у статутному фонді угорського трейдера Energy Capital Trade Zrt. (нова назва - UkrEnergy Trade).

«Наскільки мені відомо, «Укрінтеренерго» не одержувало дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію. Це є грубим порушенням частини п`ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», - цитує прес-служба звернення Ю.БОЙКА.

На його думку, після придбання «Укрінтеренерго» частки статутного фонду компанії Energy Capital Trade держпідприємство стало зв`язаною особою Холдингової компанії Korlea Invest Holding AG (Швейцарія), а також інших покупців української електроенергії, пов`язаних зі швейцарською компанією відносинами контролю: Energy Capital zrt., Korlea Invest a.s., Energo-Partner kft., Zomar s.a.

«Дії з підписання й виконання контрактів між ДПЗД «Укрінтеренерго» і його зв`язаними особами - Korlea Invest Holding AG, Energy Capital Trade, Energy Capital zrt., Korlea Invest a.s., Energo-Partner kft., Zomar s.a. ведуть до усунення з ринку й обмеження доступу до ринку електричної енергії інших суб`єктів господарювання. Таким чином, дії «Укрінтеренерго» носять усі ознаки антиконкурентних узгоджених дій, встановлених статтею 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» й призводять до недопущення, усунення й обмеження конкуренції на ринку експорту електричної енергії», - підкреслює Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, "Укрінтеренерго" з 15 вересня почало купувати російську електроенергію у ВАТ "ІНТЕР РАТ ЄЕС". При цьому, за словами джерела в Мінпаливенерго, імпорт російської електроенергії здійснюється «Укрінтеренерго» через дочірню Ukrenergy Trade ZRt (Венргия), колишня дочірня структура KORLEA INVEST Holding AG (Швейцарія) - Energy Capital Trade ZRt (Угорщина).

Держпідприємство "Укрінтеренерго" придбало у KORLEA INVEST Holding AG (Швейцарія) 52% частку статутного капіталу енерготрейдера Energy Capital Trade ZRt (Угорщина).

"Укрінтеренерго" раніше на кордоні з Угорщиною продавало електроенергію двом компаніям - System Consulting ZRt (Угорщина) підприємця Ласло КАПОЙЇ та Energy Capital ZRt. (Угорщина), 100% "дочці" KORLEA INVEST.

***Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" постачає до Угорщини, Словаччини та Румунії електроенергію, вироблювану в енергоострові Бурштинської ТЕС.