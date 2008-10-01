Післязавтра у Київ повернеться літо

Завтра лише у західних областях України місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 25-30 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 15°; вдень 17-22°, на півдні місцями 23-25°; на високогір`ї Карпат вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

3-4 жовтня - без істотних опадів, лише у південній частині та західних областях невеликі дощі, 4 жовтня вдень на заході помірні. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с, на крайньому півдні окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 16°, на сході місцями 5-6° тепла; вдень 17-22°, у західних областях 3 жовтня 14-19°, 4 жовтня 11-16°; на високогір`ї Карпат вночі 4-9° тепла, вдень 6-11° .

5-6 жовтня - на більшій частині території країни невеликі та помірні дощі, на високогір`ї Карпат з мокрим снігом (5 жовтня у східних областях місцями короткочасний дощ, 6 жовтня в західних областях без істотних опадів). Температура вночі 6-12°, на півдні до 15°, у західних областях місцями 3-5° тепла; вдень 10-16°, у південній та східній частині 15-22°..

У Києві у четвер опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень близько 20°.

По області - без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°.

3-4 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 17-22°.

5-6 жовтня - часом невеликий дощ. Температура вночі 6-11°, вдень 11-16°.