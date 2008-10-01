Росія підняла ціну на газ для Європи вище $500

Ціна російського природного газу, що поставляється «Газпромом» до Європи, вже в жовтні перевищила $500 за 1 тис. куб м, пише Газета.ру. Як заявив журналістам голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер, «цього літа, в липні, в ході візиту до Азербайджану ми заявляли, що за нашими прогнозами до кінця 2008 року європейська ціна на російський газ може досягти $500 за тис. куб м. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що динаміка зростання цін перевершила очікування «Газпрому»: ціна газу, що поставляється «Газпромом» до Європи, вже в жовтні перевищила $500».