За використання дітей для жебракування садитимуть за грати

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо використання дитини для жебракування)”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 323 з 427 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 150-1, яка встановлює кримінальну відповідальність за використання малолітньої дитини (до 14 років) для заняття жебрацтвом з метою отримання прибутку.

Зокрема, передбачено, що за використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини для заняття жебрацтвом з метою отримання прибутку, караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням батьківських прав.

Ті самі дії, вчинені щодо чужої малолітньої дитини, караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням батьківських прав.

Такі ж дії, вчинені організованою групою, а також якщо внаслідок таких дій дитині завдані середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням батьківських прав.

Також Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за злочини проти сім’ї та дітей)”.

“За” проголосувало 316 з 427 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов’язки виховувати потерпілого або піклуватися про нього. Такі дії караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.