Завтра в Харкові почнуть курсувати нічні тролейбуси і трамваї
18:59, 02 вересня 2016Суспільство
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У Харкові з'являться нічні тролейбуси і трамваї, транспорт почне курсувати в тестовому режимі в нічний час вже завтра.
Фото УНІАН
Пілотний графік руху електротранспорту в нічний час розроблено строком до 1 грудня. Про це повідомили в Департаменті інфраструктури міськради, передає 057.ua.
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"Мета цього введення - підвищити якість надаваних послуг, вивчити пасажиропотік за основними напрямками руху електротранспорту і доцільність введення нічних маршрутів", - відзначили в мерії.
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