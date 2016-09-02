Завтра в Харкові почнуть курсувати нічні тролейбуси і трамваї

18:59, 02 вересня 2016
Суспільство
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У Харкові з'являться нічні тролейбуси і трамваї, транспорт почне курсувати в тестовому режимі в нічний час вже завтра.

Фото УНИАН

Пілотний графік руху електротранспорту в нічний час розроблено строком до 1 грудня. Про це повідомили в Департаменті інфраструктури міськради, передає 057.ua.

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"Мета цього введення - підвищити якість надаваних послуг, вивчити пасажиропотік за основними напрямками руху електротранспорту і доцільність введення нічних маршрутів", - відзначили в мерії.

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