Порушено кримінальну справу за незаконний видобуток води

У Вінницькій області працівниками державної служби боротьби із економічною злочинністю викрито посадовців одного із товариств, які підозрюються в незаконному видобутку води, що завдало збитків державі на понад 1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з повідомленням, встановлено, що зазначені особи в порушення вимог законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про надра”, “Про питну воду та питне водопостачання” та Водного Кодексу України, без відповідної ліцензії й спеціального дозволу на користування надрами, незаконно видобули понад 1 млн. м куб. води.

"Завдані державі збитки становлять понад 1 млн. гривень", - сказано у повідомленні.

Міжрайонною прокуратурою за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).