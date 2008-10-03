Вперше засідала Українсько-Американська рада з торгівлі

Обсяг прямих інвестицій США в економіку України в першому півріччі 2008 року становив 1,4 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН 2 жовтня на першому засіданні Українсько-Американської ради з торгівлі та інвестицій.

Як зазначив міністр, «торгівля між Україною і США формується досить динамічно». За його словами, підтвердженням тому є рекордне збільшення в 2007 році загального обсягу торгівлі товарами і послугами між Україною і США порівняно з 2006 роком - на 22,4%, що становить 3,3 млрд. дол.

Б.ДАНИЛИШИН зазначив, що така тенденція збереглася і в 2008 році. За його інформацією, товарооборот за 7 місяців цього року порівняно з аналогічним періодом 2007 року збільшився удвічі й становив 2,7 млрд. дол.

Міністр економіки також звернув увагу на те, що макроекономічні показники в Україні в даний час підтримуються на належному рівні.

Довідка УНІАН. Угоду про торговельну та інвестиційну співпрацю між урядами України і США було підписано 28 березня 2008 року у Вашингтоні й 1 квітня 2008 року – в Києві.

Основною метою укладання угоди є розширення і зміцнення економічних відносин між Україною і США у зв`язку зі вступом України до Світової організації торгівлі.

Угода передбачає створення постійно діючого двостороннього механізму співпраці - Українсько-Американської ради з торгівлі та інвестицій. З української сторони Раду очолює представник Мінекономіки, з американської - представник Офісу торгового представника.

Основною метою висновку даної угоди є початок переговорів про укладення зі США угоди про вільну торгівлю.