Гриценко: армія не може бути "президентською" чи "урядовою"

В державі немає єдиної позиції щодо перспектив розвитку Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН у в комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, про це заявив голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС), коментуючи ситуацію навколо розгляду оборонного бюджету на 2009 рік.

“Уряд вніс на розгляд оборонний бюджет на 2009 рік із порушенням закону, тому що до останнього засідання РНБО його не було на ньому розглянуто і не затверджено в проекті бюджету силових структур”, - пояснив А.ГРИЦЕНКО.

Він також зазначив, що на минулому засіданні профільний парламентський комітет прийняв рішення не підтримувати запит Міноборони у сумі 32,4 млрд. грн. При цьому, наголосив народний депутат, всі члени комітету виступають за зміцнення Збройних Сил. А.ГРИЦЕНКО пояснив, що ця сума (у розмірі 2,5% від ВВП – УНІАН) не відповідає чинній законодавчій і нормативній базі, суперечить відповідним указам Президента і постановам уряду.

”Це свідчить про те, що в державі немає єдиної позиції щодо перспектив розвитку української армії. На жаль, говорять про армію як “президентську” так і “урядову”, а армія повинна бути українською, - наголосив політик.

Натомість, як поінформував А.ГРИЦЕНКО, Комітет з питань нацбезпеки і оборони не погодився і з планами уряду щодо спецфонду Міноборони, в якому передбачено мати 4,2 млрд. грн.

”Це страшенна сума, яку ще треба заробити, і яка гарантовано не буде зароблена. Солдат повинен отримувати гроші з 1 січня, і ми наполягаємо на тому, що максимальний обсяг спеціального фонду – це 1 млрд. грн., а 16,4 млрд. грн. – виділити гарантовано за загальним фондом”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Окрім цього він зазначив, що на превеликий жаль кошти на закупівлю озброєнь для Міноборони плануються, а на створення потужностей для його виробництва на підприємствах Мінпромполітики та Національного космічного агентства України не виділяються.

”Таким чином, кошти на рахунках Міноборони лежатимуть, а нова зброя не з’явиться”, - підсумував народний депутат.

Тому, за його словами, комітет наполягає на додатковому виділенні коштів для Мінпромполітики у розмірі 75 млн. грн. для підготовки до виробництва вітчизняного корабля класу «Корвет» і 125 млн. грн. для виробництва військово-транспортного літака Ан-70. Для НКАУ - додатково виділити 124 млн. грн. для виробництва вітчизняного ракетного комплексу.

Ініціатива комітету також полягає і в збільшенні грошей для утилізації застарілих боєприпасів.

”Ті кошти, які передбачені, дають можливість завантажити підприємства Мінпромполітики для утилізації боєприпасів лише на 2,5 місяця. Решту року вони простоюватимуть. Тому наш комітет рекомендує додатково виділити для цих цілей ще 300 млн. грн.”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, згідно з урядовим проектом Державного бюджету на 2009 рік, на потреби Міноборони заплановано виділити 17,4 млрд. грн. Натомість, запит військового відомства, який підтримала РНБО, становить 32,4 млрд. грн.