Ющенко зустрінеться з освітянами
08:58, 03 жовтня 2008Суспільство
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Захід у Палаці «Україна»
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з освітянами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, учасниками цього заходу, який відбудеться у Палаці «Україна», будуть делегації працівників освіти з регіонів, керівники Міністерства освіти і науки, інших органів центральної та місцевої виконавчої влади, представники громадських організацій, Національної та галузевих академій наук України.
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