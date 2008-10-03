Ющенко зустрінеться з освітянами

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з освітянами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, учасниками цього заходу, який відбудеться у Палаці «Україна», будуть делегації працівників освіти з регіонів, керівники Міністерства освіти і науки, інших органів центральної та місцевої виконавчої влади, представники громадських організацій, Національної та галузевих академій наук України.