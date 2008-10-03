Київрада продала 4 земельні ділянки за майже 75 млн. грн

Київська міська рада продала чотири земельні ділянки в столиці загальною площею 5,83 га за майже 74 млн. 884 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені на сесії Київради 2 жовтня.

Так, ТОВ «ВЛВ» продано земельну ділянку площею 0,07 га за 869,7 тис. грн. на просп. Науки, 40 у Голосіївському районі. Мета придбання землі - експлуатація будівлі магазину.

ВАТ фірмі «Лісова» продано дві земельні ділянки, одна з яких має площу 1,04 га на вул. Миропільській, 2 у Деснянському районі, яку оцінено в 13 млн. 637,3 тис. грн. , інша – площею 1,1 га на вул. Теодора Драйзера, 1 за 14 млн. 341,5 тис. грн. Обидві ділянки придбані з метою проведення реконструкції та подальшої експлуатації споруд ринку «Лісовий».

Крім того, ЗАТ Науково-виробничий центр «Бощагівський хіміко-фармацевтичний завод» придбало земельну ділянку для експлуатації розташованих на ній власних будівель на вул. Миру, 17 (Святошинський район) за 46 млн. 35,536 тис. грн. Площа цієї земельної ділянки складає 3,62 га.