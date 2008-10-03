У грузинському порту перекинулося українське судно
11:56, 03 жовтня 2008Суспільство
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У Кулеві - сильний шторм
У грузинському порту Кулеві за 15 км на північ від порту Поті внаслідок сильного шторму сьогодні вранці перекинулося судно-землекоп «Skadovski» під прапором України.
Про це повідомляє "Газета.ру" з посиланням на прикордонну поліцію Грузії.
Це судно здійснювало роботи з поглиблення дна на вході в порт Кулеві.
За даними Служби берегової охорони Грузії, через шторм судно, на борту якого знаходилося 10 членів екіпажу - громадян України, перекинулося і почало тонути.
На даний момент проводиться операція з порятунку екіпажу.
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