У грузинському порту перекинулося українське судно

У грузинському порту Кулеві за 15 км на північ від порту Поті внаслідок сильного шторму сьогодні вранці перекинулося судно-землекоп «Skadovski» під прапором України.

Про це повідомляє "Газета.ру" з посиланням на прикордонну поліцію Грузії.

Це судно здійснювало роботи з поглиблення дна на вході в порт Кулеві.

За даними Служби берегової охорони Грузії, через шторм судно, на борту якого знаходилося 10 членів екіпажу - громадян України, перекинулося і почало тонути.

На даний момент проводиться операція з порятунку екіпажу.