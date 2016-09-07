Рада перейменувала два села на Чернігівщині та Одещині
13:42, 07 вересня 2016Суспільство
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Верховна Рада України перейменувала два села на Чернігівщині та Одещині - Данине та Матроська.
Депутати перейменували село Матроська та Данина / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні постанови парламент ухвалив сьогодні.
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Згідно з документами, село Данине Ніжинського району Чернігівської області перейменовано на Данина. За таке рішення проголосували 226 із 329 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Село Матроська Ізмаїльського району Одеської області перейменовано на село Матроска. Це рішення підтримали 226 із 330 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
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