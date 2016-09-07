Рада перейменувала два села на Чернігівщині та Одещині

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні постанови парламент ухвалив сьогодні.

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Згідно з документами, село Данине Ніжинського району Чернігівської області перейменовано на Данина. За таке рішення проголосували 226 із 329 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Село Матроська Ізмаїльського району Одеської області перейменовано на село Матроска. Це рішення підтримали 226 із 330 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.