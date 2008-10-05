Карпачова: Буковина терміново потребує протипаводкової програми

Буковина потребує термінового прийняття стратегічних державних протизсувної та протипаводкової програм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана, про це заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА під час робочої поїздки до Чернівецької області з метою контролю за дотриманням прав людини під час ліквідації руйнівних наслідків цьогорічної липневої повені.

Н.КАРПАЧОВА побувала в Новоселицькому районі на будівництві соціально важливих об’єктів, що потребують першочергової уваги регіональної та місцевої влади. У селі Тарасівці, де небувала повінь знесла 134 житлових будинки, Омбудсман України зустрілася із сім’ями потерпілих унаслідок стихії, місцевим керівництвом, депутатами сільської ради та будівельниками, які споруджують на місці недавніх руїн нове приміщення амбулаторії.

Уповноважений з прав людини констатує, що в Новоселицькому районі завдяки своєчасним заходам зі знезараження усіх наявних трьох тисяч колодязів удалося уникнути епідемії інфекційних захворювань. Під час низки зустрічей з представниками територіальних громад Буковини Омбудсманом України встановлено: однією з найгостріших проблем Чернівецької області є порушення екологічного балансу регіону через масове несанкціоноване вирубування лісів та по-грабіжницькому безконтрольне вивезення гравію з річкових русел, що може спровокувати нові масштабні зсуви ґрунту. На переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, слід на державному рівні якомога швидше прийняти дві стратегічні програми – протиповеневу та протизсувну.

Як було з’ясовано Омбудсманом, щороку ріка Прут у період весняного паводку "з’їдає" 2–3 метри неукріплених берегів з боку румунського кордону. Ситуація ускладнюється тим, що на Буковині досі не створено системи аварійного оповіщення про загрозу повеней. Аби мінімізувати їх руйнівні наслідки та не допустити людських жертв, потрібно, на думку Омбудсмана, покласти край хибній практиці фінансування за залишковим принципом протипаводкових заходів і програм.

У селі Банчени Н.КАРПАЧОВА відвідала Свято-Воздвиженський чоловічий монастир і сиротинець при ньому, де зусиллями протоієрея Михайла ЖАРА вдалося створити справді унікальні умови для виховання, лікування та духовного розвитку кожної дитини. Особливим доглядом, сердечним теплом і батьківською турботою оточені 27 сиріт-інвалідів, котрі страждають на найтяжчі недуги, у тому числі вроджені. Омбудсман України вважає, що подібні сиротинці заслуговують на постійну всебічну підтримку суспільства.

Уповноважений з прав людини має намір за підсумками своєї робочої поїздки до Чернівецької області звернутися з відповідним поданням до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо заходів з ліквідації наслідків руйнівної повені 23–27 липня 2008 року, а також запобігання подібному на майбутнє.