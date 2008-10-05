На Дніпропетровщині створять ландшафтний парк "Придніпровський"

У Солонянському районі Дніпропетровщини буде створено регіональний ландшафтний парк „Придніпровський”. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної ради з посиланням на рішення облради.

Про створення ландшафтного парку до обласної ради звернулося Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.

Фахівці управління висловили стурбованість, що мережа територій та об’єктів природно-заповідного фонду Дніпропетровської області на даний час становить лише 1,1% від загальної площі регіону. Створення регіонального парку „Придніпровський” надасть можливість збільшити відсоток земель природно-заповідного фонду на 0,1%.

Ландшафтний парк „Придніпровський” розташований в східній частині Солонянського району на правому березі р. Дніпро та територіально входить до трьох адміністративних формувань: Микільської, Військової та Башмачанської сільських рад.

Загальна площа ландшафтного парку “Придніпровський” становить близько 5 тис. га.