На Тернопільщині відкрито пам'ятник Іоанну Павлу II

У місті Бережани Тернопільської області відкрито пам`ятник Папі Римському Іоанну Павлу II.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Бережанської міськради, погруддя з бронзи встановили біля римо-католицького костьолу Різдва Діви Марії. Після урочистої літургії його освятили священики двох традиційних християнських конфесій міста.

До встановлення пам’ятника долучилася римо-католицька громада Бережан та мешканці Ключборга, яке є побратимом Бережан. Виготовили погруддя у Польщі. На пам’ятному знаку українською та польською мовами викарбовано напис “Українська земле, дякую тобі за приклад вірності Євангелії. Йоанн-Павло ІІ. Київ. 24 серпня 2001 року”.

Як повідомляв УНІАН, у 2005 році в Тернополі іменем Папи Римського Іоанна Павла IІ назвали майдан на Східному масиві.