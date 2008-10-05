На Тернопільщині відкрито пам'ятник Іоанну Павлу II
“Українська земле, дякую тобі..."
У місті Бережани Тернопільської області відкрито пам`ятник Папі Римському Іоанну Павлу II.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Бережанської міськради, погруддя з бронзи встановили біля римо-католицького костьолу Різдва Діви Марії. Після урочистої літургії його освятили священики двох традиційних християнських конфесій міста.
До встановлення пам’ятника долучилася римо-католицька громада Бережан та мешканці Ключборга, яке є побратимом Бережан. Виготовили погруддя у Польщі. На пам’ятному знаку українською та польською мовами викарбовано напис “Українська земле, дякую тобі за приклад вірності Євангелії. Йоанн-Павло ІІ. Київ. 24 серпня 2001 року”.
Як повідомляв УНІАН, у 2005 році в Тернополі іменем Папи Римського Іоанна Павла IІ назвали майдан на Східному масиві.