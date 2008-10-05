11 артснарядів часів війни виявлено на Хмельниччині

Учора о 15.00 у Хмельницькій області піротехнічною групою МНС при контрольному обстеженні території в селі Судилків Шепетівського району були виявлені 11 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни біля побутового приміщення місцевої дистанції тупикової колії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Місце виявлення боєприпасів охороняється.

Всього за минулу добу в Україні знайдені 15 боєприпасів часів війни: 11 артснарядів, 3 міни та граната.