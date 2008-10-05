11 артснарядів часів війни виявлено на Хмельниччині
15:23, 05 жовтня 2008Суспільство
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Місце виявлення боєприпасів охороняється
Учора о 15.00 у Хмельницькій області піротехнічною групою МНС при контрольному обстеженні території в селі Судилків Шепетівського району були виявлені 11 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни біля побутового приміщення місцевої дистанції тупикової колії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Місце виявлення боєприпасів охороняється.
Всього за минулу добу в Україні знайдені 15 боєприпасів часів війни: 11 артснарядів, 3 міни та граната.
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